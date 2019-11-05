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Doğum günü partisine kimse gelmedi: Trudeau, Luke Skywalker ve hokey takımı kutlama için sıraya girdi

Kanada’da doğum günü partisine davet ettiği arkadaşlarından hiçbiri gelmeyince 11 yaşına yalnız giren oğlu için üzülen baba Twitter’da “Ona biraz sevgi gösterin” çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill ve çocuğun favori hokey takımı da buna yanıt vererek mutlu yıllar diledi.

Doğum günü partisine kimse gelmedi: Trudeau, Luke Skywalker ve hokey takımı kutlama için sıraya girdi

Kanada’da doğum günü partisine davet ettiği arkadaşlarından hiçbiri gelmeyince 11 yaşına yalnız giren oğlu için üzülen baba Twitter’da “Ona biraz sevgi gösterin” çağrısında bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau, Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill ve çocuğun favori hokey takımı da buna yanıt vererek mutlu yıllar diledi.

05 Kasım 2019 Salı 22:28
Doğum günü partisine kimse gelmedi: Trudeau, Luke Skywalker ve hokey takımı kutlama için sıraya girdi

11 yaşına giren Kade doğum günü partisinde yalnız kalınca baba Jason Foster, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, “Bu incitti. Twitter’daki arkadaşlarımdan ona bugün biraz sevgi göstermesini istiyorum. Eğer bir dakikanız varsa lütfen ona bir doğum günü dileğinde bulunun” diye yazdı.

Foster, mesajına Kade’in bir fotoğrafını da ekledi. Fotoğrafta Kade, en sevdiği buz hokeyi takımı olan Toronto Maple Leafs’in tişörtünü giyerken ve hokey temalı bir pastanın başında yalnız dururken görülüyor.

Takım sürpriz planlıyor

4 binden az takipçisi olmasına karşılık Foster’ın bu mesajı kısa sürede 24 bin defa paylaşıldı ve 51 binden fazla yanıt aldı.

Yanıtlardan biri Kade’in favorisi Toronto Maple Leafs’tendi. Takımın oyuncularından Mitch Marner“Arkadaşım Kade’in 11. yaşgününü kutlarım” diye yazdı.

Marner’ın takım arkadaşı John Tavares de “Mutlu yıllar Kade! Takımdaki tüm arkadaşların seninle birlikte kutlama yapmayı dört gözle bekliyor” dedi. Marner ve Tavares, Kade için bir sürpriz planladıklarını da söyledi.

Star Wars’da (Yıldız Savaşları) Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill de, filmden bir videoyla birlikte, “Kade’e en mutlu doğum günü olmasını diliyorum” diye yazdı. Hamill, mesajını ‘Kankan, Mar” diye imzaladı.

ABD’li oyuncu Ben Stiller da kervana katıldı, “Kade, hiç hokey oynamam ama mutlu yıllar adamım” dedi.

Kanada’nın ünlü restoran zincirlerinden biri olan Tim Hortons ise Kade’e ücretsiz bir doğum günü partisi düzenlemeyi önerdi. İki polis memuru da Kade’e merkezlerinde ağırlamayı teklif etti.

Bu yoğun ilgi karşısında şaşırdıklarını belirten baba Jason Foster, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak herkese teşekkür etti.

Baba, “Bugün neler olduğunu anlayamıyoruz. Kade ve geri kalanımız hayretler içindeyiz. Kade’a mesaj gönderen HERKESE yürekten teşekkür ediyorum. O, harika bir çocuk ve bugünü hiç unutmayacak” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
TwitterToronto Maple LeafsBuz HokeyiHokeyMark HamillJustin TrudeauDoğum Günü PartisiDoğum GünüKanada
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