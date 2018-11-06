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Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Devam Ediyor!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Şube Başkanları Yönetim Kurulu Üyeleri İstişare Toplantısında Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ve o bölgede yaşayan soydaşlarımızın içinde bulundukları sıkıntılara dikkat çekti.

Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Devam Ediyor!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Şube Başkanları Yönetim Kurulu Üyeleri İstişare Toplantısında Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ve o bölgede yaşayan soydaşlarımızın içinde bulundukları sıkıntılara dikkat çekti.

06 Kasım 2018 Salı 14:11
Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Devam Ediyor!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Şube Başkanları Yönetim Kurulu Üyeleri İstişare Toplantısında Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ve o bölgede yaşayan soydaşlarımızın içinde bulundukları sıkıntılara dikkat çekti.

Suriye’de koşulları normale dönen bölgelere mültecilerin geri dönmeleri için tedbiri almak onları misafir etmemiz kadar elzem bir durumdur diyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan “Milletimiz kadirşinaslığını tarih boyunca defalarca kez gösterdiği gibi Suriye meselesinde de göstermiştir. Ülkemizde yaklaşık olarak 4 milyon mülteciyi misafir ettik. Zaten imparatorluklar kurmuş bir millet olarak bize yakışan da budur. Ama şunu da gözetmemiz gerekir: Suriye’de koşulları normale dönen bölgelere mültecilerin geri dönmeleri için tedbiri almak, artık en az onları misafir etmemiz kadar elzem bir durumdur. Çünkü görüyoruz ki, bu mesele, sadece siyasi, ekonomik değil, sosyal ve demografik anlamda da ülkemizin geleceğini etkilemeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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"DOĞU T ÜRKİSTANLI SOYDAŞLARIMIZA BASKI VE ASİMİLE UYGULAYAN ÇİN YÖNETİMİNİ KINIYORUZ"

Doğu Türkistan meselesinin de yıllardır dinmeyen yaramız olduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Son günlerde eğitim kampları adı altında Pekin yönetiminin değişik gerekçelerle soydaşlarımızı toplama kamplarına aldıklarını sıklıkla duyuyoruz. Eğitim Merkezleri adı altında TOPLAMA KAMPLARI oluşturarak Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı baskı ve asimile politikası yürüten Çin yönetimini kınıyoruz. Hükümetimizin, başta BM olmak üzere uluslararası düzlemlerde etkili şekilde soydaşlarımızın hakkını gündeme taşımasını istiyoruz. Yine İstanbul’da birkaç gündür 11 tane Uygur Türkü’nü havaalanında bekletiyorlar. 4 milyon Suriyeliye kucağımızı açmışken, herhalde 11 tane Uygur Türkü soydaşımızı da yalnız bırakmayız.” açıklamalarında bulundu.

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Son Güncelleme: 06.11.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
doğu türkistan da çin zulmü devam ediyor
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