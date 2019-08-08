Dizi gerçek oldu! O ülkede darphaneyi soydular

Meksika’da darphaneden 2 milyon dolar (11 milyon lira) değerinde altın para çalındı. Salı günü sabah, başkent Meksiko’daki darphanenin kapısındaki güvenlik görevlilerini tehdit eden silahlı soyguncular “hatıra parası” olarak basılan 1500 altını kasadan alıp motosikletle kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, iki soyguncunun güvenlik görevlilerinin silahlarını alarak onları etkisiz hale getirdiğini ve açık olan kasadan altınları alıp hızla uzaklaştıklarını duyurdu. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı. Soyguncuların darphane çalışanlarından yardım aldığı ihtimali üzerinde duran polisin çok sayıda kişinin sorgulanacağı açıklandı.

3 soyguncu aranıyor

Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, 3 silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi. Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.

Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Meksika medyası ise geçen yıl tadilat sırasında da darphanede hırsızlık yapıldığına dikkat çekti.

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