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Diş Hekimi, 19 Yaşındaki Hastasına Fazla Narkoz Verip Bayılttı ve..

Bir diş hekimi, 19 yaşındaki hastasına fazla narkoz vererek muayene sırasında bayılttı ve ona tecavüz etti. Öte yandan diş hekiminin daha önce başka kadınlara da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

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Diş Hekimi, 19 Yaşındaki Hastasına Fazla Narkoz Verip Bayılttı ve..

Bir diş hekimi, 19 yaşındaki hastasına fazla narkoz vererek muayene sırasında bayılttı ve ona tecavüz etti. Öte yandan diş hekiminin daha önce başka kadınlara da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

10 Nisan 2018 Salı 09:27
Diş Hekimi, 19 Yaşındaki Hastasına Fazla Narkoz Verip Bayılttı ve..

Üç hastasına tacizde bulunan diş hekimine beş yıl hapis cezası.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesindeki abere göre başkent Brüksel'in Ganshoren bölgesinde bulunan ofisinde çalışan ve ismi belirtilmeyen 48 yaşındaki bir diş hekimine 2012-2013 yılları arasında cinsel istismara uğrayan üç hastası dava açtı.

Edinilen son dakika bilgilere göre davacı 19 yaşındaki hastanın avukatı Cecile Kenis, sanığın, 2012'de tedavisi için gerekenden daha fazla anestezi vererek bayılttığı ve ona tecavüz ettiğini iddia etti. Diğer iki hasta da diş hekimine cinsel istismar iddiasıyla dava açtı.

Davanın kıarar duruşmasını gören Brüksel Ceza Mahkemesi, diş hekiminin bu tecavüz ve taciz iddiaları sonrası 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, cezanın iki yıl ertelenmesine ve tecavüze uğrayan davacıya 7 bin 500 euro, istismara uğrayan davacılara 2 biner euro manevi tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.

Avukat Kenis, kararın Belçika Diş Hekimleri Derneğine bildirileceğini belirtirken, halihazırda diş hekimliği görevine devam eden sanığın doktorluk lisansının iptal edilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ve bu işin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. Kenis konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir an önce bu kişinin görevine son verilmeli. Başka kadınlar da kurban olabilir." ifadelerine yer verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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