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Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu

Natascha Nicola Kellerman isimli genç Alman kadın Berlin'de Emrah Adıgüzel ile evlendi. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Kayseri'ye gelen ve sonrasında Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

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Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu

Natascha Nicola Kellerman isimli genç Alman kadın Berlin'de Emrah Adıgüzel ile evlendi. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Kayseri'ye gelen ve sonrasında Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:41
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu

Natascha Nicola Kellerman isimli genç Alman kadın Berlin'de Emrah Adıgüzel ile evlendi. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Kayseri'ye gelen ve sonrasında Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Tören sırasında duygusal anlar yaşayan 30 yaşındaki Alman kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 32 yaşındaki Emrah Adıgüzel ile tanıştı. Daha sonra Adıgüzel ile nişanlanan 30 yaşındaki Natascha Nicola Kellerman Kayseri'de İl Müftülüğü'nde yapılan törenle Müslüman oldu. 'Zeynep' adını alan Kellerman, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşlarını tutamadı.

Almanya'da çalışırken sekreterlik yapan Natascha Nicola Kellerman, Berlin'de, telefon tamircisi Kayserili Emrah Adıgüzel ile tanışıp nişanlandı.

İnternet üzerinden ve kitaplardan İslam dinini araştıran Hristiyan Kellerman, Müslüman olmaya karar verdi. Tatil için nişanlısı ile birlikte Kayseri'ye gelen Natascha Nicola Kellerman bu isteğini Emrah Adıgüzel'e iletti. Kayseri İl Müftülüğü'nde ihtida töreni ile müslüman olaup İslam dinine geçti.

Müftü Şahin Güven'in İslam dini hakkında verdiği kısa bilginin ardından Kelime-i Şehadet getiren Kellerman, gözyaşlarına hakim olamadı.  'Zeynep' ismini alan Kellerman, "Allah bu yolu gösterdi ve Müslüman oldum. İçimden geldiği için yaptım" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 30.08.2018 14:03
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dinini değiştirip müslüman olan alman kadın gözyaşlarına boğuldu
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