Devlet televizyonu açıkladı: Yeni darbe girişimi!

Sudan televizyonundan okunan açıklamada darbe girişimi engellendiği söylenildi.

BİR KOMUTANLA BİRLİKTE BAZI SUBAYLAR GÖZALTINA ALINDI

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA