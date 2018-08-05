Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
KYK Borçları Silinecek mi?
Kapat

Devlet Başkanına Drone ile Bombalı Suikast!..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı suikast düzenlendi. Düzenlenen suikasti ülkedeki fanilalı askerler isimli grup üstlendi. Fanilalı askerler suikastin başarısız olmasından sonra '' şimdi başarılı olmadı ancak başarılı olması an meselesi' açıklaması yaptı. Bombalı drone başkanlık tribününe doğru giderken çatılara yerleştirilen keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 7 asker yaralandı.

banner396

Devlet Başkanına Drone ile Bombalı Suikast!..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı suikast düzenlendi. Düzenlenen suikasti ülkedeki fanilalı askerler isimli grup üstlendi. Fanilalı askerler suikastin başarısız olmasından sonra '' şimdi başarılı olmadı ancak başarılı olması an meselesi' açıklaması yaptı. Bombalı drone başkanlık tribününe doğru giderken çatılara yerleştirilen keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 7 asker yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:07
Devlet Başkanına Drone ile Bombalı Suikast!..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı suikast düzenlendi. Düzenlenen suikasti ülkedeki fanilalı askerler isimli grup üstlendi. Fanilalı askerler suikastin başarısız olmasından sonra '' şimdi başarılı olmadı ancak başarılı olması an meselesi' açıklaması yaptı. Bombalı drone başkanlık tribününe doğru giderken çatılara yerleştirilen keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 7 asker yaralandı.

Suikast anı kameralara böyle yansıdı. O an canlı yayın yapan televizyon kanalları acil olarak yayınlarını kesip reklam arasına girdiler.
 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MaduroDevlet BaşkanıVenezuella
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Helikopter Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!..
Helikopter Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!..
İki Ülkeden Türkiye'ye Destek Geldi!..
İki Ülkeden Türkiye'ye Destek Geldi!..
ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..
ABD'den Türkiye'ye Flaş Yaptırım Kararı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim