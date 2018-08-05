Devlet Başkanına Drone ile Bombalı Suikast!..

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı suikast düzenlendi. Düzenlenen suikasti ülkedeki fanilalı askerler isimli grup üstlendi. Fanilalı askerler suikastin başarısız olmasından sonra '' şimdi başarılı olmadı ancak başarılı olması an meselesi' açıklaması yaptı. Bombalı drone başkanlık tribününe doğru giderken çatılara yerleştirilen keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 7 asker yaralandı.

Suikast anı kameralara böyle yansıdı. O an canlı yayın yapan televizyon kanalları acil olarak yayınlarını kesip reklam arasına girdiler.

