Dev banka resmen açıkladı! Bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Societe Generale geçen yılki zayıf performansının ardından karını artırmak için başta kurumsal ve yatırım bankacılığı kollarında olmak üzere dünya genelinde bin 600 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

MALİYETLERİNİ 500 MİLYON EURO DÜŞÜRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

SocGen, piyasadaki sert gerilemenin dördüncü çeyrekte bilançosunu bozmasının ardından Şubat ayının başında kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında maliyetlerini 500 milyon euro (563 milyon dolar) düşüreceğini açıklamıştı.

Dördüncü çeyrek bilançosundaki zayıflık bankayı karlılık ve gelir artışı hedeflerini düşürmeye zorlamıştı.



FRANSA'DA 750 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

SocGen, Fransa'da 750 kişiyi işten çıkaracak ve bu ülkede tüm işten çıkarmalar gönüllülük esasına dayanarak yapılacak. Diğer işten çıkarmalar, başta New York ve Londra olmak üzere Fransa dışında yapılacak. Bu kentlerde ise banka, çalışanları işten çıkarabilecek.

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