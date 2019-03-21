DEPREMLERİ TAHMİN EDİYOR. SÖYLEDİĞİ YERDE DEPREMLER OLUYOR! KİM BU HOOGERBEETS?

Son dönemlerde adını sürekli duyduğumuz Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets üst üste yaptığı doğru deprem tahminleriyle dünyanın gündemine oturdu. Herkes Hoogerbeets’in nerede deprem olacağına yönelik tahminlerini bekliyor. Ekvador’da meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremi doğru tahmin etmesinin ardından 20-21 Mart tarihleri için Türkiye’yi işaret eden Avustralyalı bilim insanı Denizli’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’de en çok konuşulan isim haline geldi.

Hoogerbeets 19 Mart tarihinde bir video yayınlayarak Türkiye’de sismik bir faaliyet olacağını söyledi ve 20-21 Mart tarihlerini işaret etti. Aradan henüz 1 gün geçmeden Denizli’de meydana gelen deprem yürekleri ağıza getirdi. Hoogerbeets özellikle Mart ayının son haftasında Dünya, Merkür ve Neptün’ün hizalanacağını bunun da dünyada sismik bazı hareketlere ve depreme yol açacağını belirtti.

Posta Gazetesinde yer alan habere göre; Son olarak 21 Şubat’ta meydana gelen depremde de benzer şekilde gezegen dizilimi görüldüğünü ve ardından depremin yaşandığını hatırlatan Hoogerbeets Mart ayının son haftasında dikkatli olunması uyarısında bulundu.