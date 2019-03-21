Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DEPREMLERİ TAHMİN EDİYOR. SÖYLEDİĞİ YERDE DEPREMLER OLUYOR! KİM BU HOOGERBEETS?

Son dönemlerde adını sürekli duyduğumuz Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets üst üste yaptığı doğru deprem tahminleriyle dünyanın gündemine oturdu.

DEPREMLERİ TAHMİN EDİYOR. SÖYLEDİĞİ YERDE DEPREMLER OLUYOR! KİM BU HOOGERBEETS?

Son dönemlerde adını sürekli duyduğumuz Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets üst üste yaptığı doğru deprem tahminleriyle dünyanın gündemine oturdu.

21 Mart 2019 Perşembe 07:42
DEPREMLERİ TAHMİN EDİYOR. SÖYLEDİĞİ YERDE DEPREMLER OLUYOR! KİM BU HOOGERBEETS?

Son dönemlerde adını sürekli duyduğumuz Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets üst üste yaptığı doğru deprem tahminleriyle dünyanın gündemine oturdu. Herkes Hoogerbeets’in nerede deprem olacağına yönelik tahminlerini bekliyor. Ekvador’da meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremi doğru tahmin etmesinin ardından 20-21 Mart tarihleri için Türkiye’yi işaret eden Avustralyalı bilim insanı Denizli’de meydana gelen depremin ardından Türkiye’de en çok konuşulan isim haline geldi.

Hoogerbeets 19 Mart tarihinde bir video yayınlayarak Türkiye’de sismik bir faaliyet olacağını söyledi ve 20-21 Mart tarihlerini işaret etti. Aradan henüz 1 gün geçmeden Denizli’de meydana gelen deprem yürekleri ağıza getirdi. Hoogerbeets özellikle Mart ayının son haftasında Dünya, Merkür ve Neptün’ün hizalanacağını bunun da dünyada sismik bazı hareketlere ve depreme yol açacağını belirtti.

Posta Gazetesinde yer alan habere göre; Son olarak 21 Şubat’ta meydana gelen depremde de benzer şekilde gezegen dizilimi görüldüğünü ve ardından depremin yaşandığını hatırlatan Hoogerbeets Mart ayının son haftasında dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
depremleri tahmin ediyor söylediği yerde depremler oluyor bu hoogerbeets
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMW'den Türkçe konuşma yasağı
BMW'den Türkçe konuşma yasağı
Türk heyeti Yeni Zelanda'da
Türk heyeti Yeni Zelanda'da
PUBG oynayanlara Hapis Cezası!
PUBG oynayanlara Hapis Cezası!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim