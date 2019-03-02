Deprem Tahminleri Doğru Çıkan Adam Bu Kez Türkiye'yi Uyardı!

Yeni Nesil Deprem Tahmincisi olarak ünlenen ve son zamanlarda dünya üzerindeki depremleri doğru bilerek dikkati üzerine çeken Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük depremin meydana geleceğini söylemişti.

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisinin ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti.

Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tuttu ve bugün Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi. A Haber, ünlü deprem araştırmacısı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Hoogerbeets bu defa Türkiye'yi uyardı ve İstanbul ve Orta Anadolu'ya dikkat çekti.

"Gezegenler arasında bir düzen vardır, ben de bunun üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım."

"19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim."

"21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç, Ekvador'da 7.5-7.7 arasında deprem meydana geldi."

"Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir."

"Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle Dünya'nın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya dördünde olacak."

Hoogerbeets "Bu deprem Türkiye'de olabilir mi?" sorusuna ise korkutan bir yanıt verdi.

"Anadolu Fay Hattı var. Türkiye'de de büyük bir deprem olabilir ama çok sık olmaz çünkü baskı, Asya ve aynı zamanda Akdeniz tarafından geliyor."

"Bir sonraki büyük depremin Türkiye'de ne zaman olacağını tahmin etmek çok zor ama ne kadar uzun sürerse olasılık o kadar artar. "

"Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir."

"Bilim insanları Türkiye'de yaşanması beklenen depremin geciktiği konusunda hem fikir."

"Türkiye'de yine 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını biliyoruz. Sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz."

"Benim tavsiyem gezegenler kritik pozisyon aldığında alarm seviyesine geçilmeli ve yaşanan yere bağlı olarak gerekli önlemlerin alınması."

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor.

Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor.