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Dehşet evi! Kadın Doktorun evinden 2 binden fazla fetüs çıktı

ABD'nin Illinois eyaletinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

Dehşet evi! Kadın Doktorun evinden 2 binden fazla fetüs çıktı

ABD'nin Illinois eyaletinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen bir doktorun evinde 2 binden fazla tıbbi olarak muhafaza edilmiş fetüs bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:33
Dehşet evi! Kadın Doktorun evinden 2 binden fazla fetüs çıktı

CNNInternational'ın haberine göre, geçmişte Indiana eyaletinin South Bend kentinde kadın hastalıkları kliniği bulunan ve 2015'te lisansı iptal edilen doktor Ulrich Klopfer'in evinde ailesi tarafından 2 bin 246 fetüs bulundu.

Klopfer'in ay başında öldüğü, fetüslerin, Will County'deki evine doktorun şahsi eşyalarını almak için giden aile üyeleri tarafından bulunduğu ve ailenin durumu polise ihbar ettiği belirtildi.

Polis, Klopfer'in evinde hastalara kürtaj yapıp yapmadığına dair kanıt bulunamadığını açıkladı.

FETÜS NEDİR ?

Fetus, üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen addır. İlk sekiz haftanın bitimiyle, 9.-40. haftalar arasını kapsayan fetal dönem başlar. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir.

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