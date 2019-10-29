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DEAŞ lideri öldü mü, ölmedi mi? Rusya'dan flaş açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını belirtti.

DEAŞ lideri öldü mü, ölmedi mi? Rusya'dan flaş açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğine ilişkin ellerinde resmi teyit olmadığını belirtti.

29 Ekim 2019 Salı 20:51
DEAŞ lideri öldü mü, ölmedi mi? Rusya'dan flaş açıklama!

Kremli Sarayı'nın Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Amerikan güçleri tarafından öldürülmesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair ABD’den henüz resmi teyit alıp almadıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, elimizde teyit yok." dedi.

ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı. 

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Kaynak:Haber3

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