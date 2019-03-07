Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Bir düğünde olabilecek en kötü şeylerden biri yaşandı.Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde gelin damada pastayı yedirecek gibi yapıyor. Bu masum şakalaşmanın sonrası ise tam bir felaket.

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Bir düğünde olabilecek en kötü şeylerden biri yaşandı.Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde gelin damada pastayı yedirecek gibi yapıyor. Bu masum şakalaşmanın sonrası ise tam bir felaket.

07 Mart 2019 Perşembe 18:36
Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde gelin damada pastayı yedirecek gibi yapıyor.

Bu masum şakalaşmanın sonrası ise tam bir felaket.

Şakadan anlamayandamat aniden sinirlenerek tüm konukların ortasında gelini tokatlıyor.

Hemen arkasındaki sağdıç tarafından zapt edilen saldırgan damadın bir hayli hırslandığı gözlerden kaçmıyor.

Gelin ise tokadın şiddetiyle önce hemen arkasındaki sandalyeye düşüyor.

Sonra nedimesi tarafından kaldırılıyor. Ancak şaşkınlıktan tek kelime edemiyor. Videonun tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.

Son Güncelleme: 07.03.2019 19:06
Anahtar Kelimeler:
damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızıyla Evlenecek Kişiye 314 Bin Dolar Verecek!
Kızıyla Evlenecek Kişiye 314 Bin Dolar Verecek!
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
İngiltere 35 Bin TL Maaşla 5000 Türk İşçi Alacak!
İngiltere 35 Bin TL Maaşla 5000 Türk İşçi Alacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim