çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satarken yakanldı

Pakistan’da tatil yapan İngiliz turist Layla Khan’ın çektiği mide bulandırıcı ve insan sağlığıyla oynayan görüntüler sosyal medyada ve İngiliz basınında gündeme oturdu. 23 yaşındaki turistin kaydettiği görüntüler, Pakistan’ın Afzalpur köyünde bir pazarcının yaptığı akıl almaz ve iğrenç olayı gözler önüne seriyor.

İsmi açıklanmayan pazarcının tezgahın arkasına geçerek sprey boyayla çürük ve beyaz üzüm salkımlarını kırmızıya boyarken görülüyor. Keyifle üzümleri boyarken videoya çekildiğini fark eden adam hiç umursamadan işine devam ediyor. Yerel basın, pazardan alışveriş yapan tüketici ve turistlerin mide ve sindirim sistemlerinde rahatsızlık yaşadıklarını aktardı. Haberlerde, turistlerin ishal olduğu vurgulandı.

İngiliz basını benzer olayların Pakistan'da oldukça fazla yaşandığı bu sadece kaydedilen bir vaka olduğunu duyurdu.

İşte o görüntüler;

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