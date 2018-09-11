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Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satarken yakanldı

İngiliz medyası Pakistan'da saniye saniye kaydedilen kamera görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, Pakistan'da bir pazarcının çürümüş beyaz üzümleri sprey boya ile kırmızıya boyarken görülüyor. Kırmızıya boyadığı üzümleri tezgahından satan pazarcının sattığı ürünleri satın alan müşteriler tarafından kameraya çekildi. Aktarılan bilgilere bölgede çok sayıda turistin ishal olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satarken yakanldı

İngiliz medyası Pakistan'da saniye saniye kaydedilen kamera görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, Pakistan'da bir pazarcının çürümüş beyaz üzümleri sprey boya ile kırmızıya boyarken görülüyor. Kırmızıya boyadığı üzümleri tezgahından satan pazarcının sattığı ürünleri satın alan müşteriler tarafından kameraya çekildi. Aktarılan bilgilere bölgede çok sayıda turistin ishal olduğu bilgisi paylaşıldı.

11 Eylül 2018 Salı 12:43
Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satarken yakanldı

Pakistan’da tatil yapan İngiliz turist Layla Khan’ın çektiği mide bulandırıcı ve insan sağlığıyla oynayan görüntüler sosyal medyada ve İngiliz basınında gündeme oturdu. 23 yaşındaki turistin kaydettiği görüntüler, Pakistan’ın Afzalpur köyünde bir pazarcının yaptığı akıl almaz ve iğrenç olayı gözler önüne seriyor.

İsmi açıklanmayan pazarcının tezgahın arkasına geçerek sprey boyayla çürük ve beyaz üzüm salkımlarını kırmızıya boyarken görülüyor. Keyifle üzümleri boyarken videoya çekildiğini fark eden adam hiç umursamadan işine devam ediyor. Yerel basın, pazardan alışveriş yapan tüketici ve turistlerin mide ve sindirim sistemlerinde rahatsızlık yaşadıklarını aktardı. Haberlerde, turistlerin ishal olduğu vurgulandı.

İngiliz basını benzer olayların Pakistan'da oldukça fazla yaşandığı bu sadece kaydedilen bir vaka olduğunu duyurdu. 

İşte o görüntüler;

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Son Güncelleme: 11.09.2018 13:23
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