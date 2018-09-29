cristiano ronaldo dan tecavüz açıklaması

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kendisi ile ilgili basına yansıyan tecavüz iddialarına cevap verdi. Instagram üzerinde canlı yayın yapan Portekizli ünlü futbolcu, bu konuyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

ABD’li Kathryn Mayorga, Ronaldo’nun 2009’da Las Vegas’ta kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüş, bu yüzden dava açtığı belirtilmişti. Ronaldo iddiaların doğru olmadığını, haberin yalan olduğunu belirterek “O kadın benim ismimi kullanarak meşhur olmak istiyor. Maalesef İşler böyle yürüyor” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan yıldız futbolcunun avukatları, iddiaları gündeme getiren Alman Der Spiegel dergisine dava açacaklarını duyurdular.

Kaynaklar; (MİLLİYET)

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