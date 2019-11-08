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Çocuğu matematik sorusunu çözemeyince sinirlenen anne kalp krizi geçirdi: Hastaneye son anda yetiştirildi

Çin'de çocuğunun ödevine yardım eden bir anne, çocuğu matematik sorusunu çözemeyince sinirlenerek kalp krizi geçirdi.

Çocuğu matematik sorusunu çözemeyince sinirlenen anne kalp krizi geçirdi: Hastaneye son anda yetiştirildi

Çin'de çocuğunun ödevine yardım eden bir anne, çocuğu matematik sorusunu çözemeyince sinirlenerek kalp krizi geçirdi.

08 Kasım 2019 Cuma 15:27
Çocuğu matematik sorusunu çözemeyince sinirlenen anne kalp krizi geçirdi: Hastaneye son anda yetiştirildi

Çin'de yaşayan 36 yaşındaki Wang isimli bir kadın, çocuğunun matematik ödevine yardım ederken kalp krizi geçirdi.

Çocuğunun matematik sorularından birini çözememesi üzerine sinirlenen kadın, "Ona defalarca anlattım ancak anlamadı. O kadar sinirlendim ki patlayabilirdim" ifadelerini kullandı. 

Aniden kalbinin sıkıştığını hissettiğini söyleyen kadın ayrıca "Birden bire kalbim teklemeye başladı ve nefes almakta zorlanmaya başladım" dedi.

Yaşadığı kriz üzerine eşini arayan kadın, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. 

Kadını muayene eden doktor Yang Xiaoxue ise, yaptığı muayene üzerine Wang'da miyokard enfarktüsü veya kalp krizi olduğunu söyledi.

Doktor, "Son anda yetişti, eğer biraz daha gecikseydi kalp yetmezliği yaşayacaktı" ifadelerini kullandı. 

Yang ayrıca, gençlerde kalp rahatsızlıklarının 'kötü beslenme ve stres' nedeniyle arttığını vurguladı.

Wang da, gazetecilere yaptığı açıklamada çocuğunun ödevini yaparken ona sık sık kızdığını ancak 'bu kadar ciddi sonuçları olacağını tahmin etmediğini' söyledi. 

Hong Konglu psikolog Florence Huang ise, ebeveynlerin duygularını kontrol etmeyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi ve "Evde öfke ve saldırganlığın arttığı durumlarda çocukların çocukların öz saygısı olumsuz yönde etkilenebilir ve kendilerini suçlama, aşağılanma ve çaresizlik duyguları hissederler" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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