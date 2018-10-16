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CNN'den flaş iddia... Türk yetkili korkunç haberi doğruladı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberi Türk bir yetkiliden doğruladığını açıkladı.

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CNN'den flaş iddia... Türk yetkili korkunç haberi doğruladı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberi Türk bir yetkiliden doğruladığını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 21:01
CNN'den flaş iddia... Türk yetkili korkunç haberi doğruladı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberi Türk bir yetkiliden doğruladığını açıkladı.

'TÜRK YETKİLİ DOĞRULADI'

CNN International, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

CNN'nin ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığı iddiası doğrulandı.  

CNN dün yayınladığı haberde de Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını" öne sürmüştü. 

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Son Güncelleme: 16.10.2018 21:46
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