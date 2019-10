Clinton, Trump'ın Erdoğan'a mektubunu trolledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2016 seçiminde yendiği Demokrat Partili rakibesi Hillary Clinton hakkındaki provokatif tweetleri adetten sayılırken bu kez işler tersine döndü. Aynı zamanda eski first lady ve eski dışişleri bakanı olan Hillary Clinton, Trump'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği şoke edici mektupla alay eden bir tweet attı.

Clinton, komedyen Jimmy Kimmel'in geçen hafta ABC kanalındaki Jimmy Kimmel Live programında yayımladığı kurmaca mektubu "Arşivde buldum" notuyla paylaştı.

Eski ABD Başkanı J.F. Kennedy tarafından Küba füze krizine denk gelen 16 Ekim 1962'de dönemin Sovyet lideri Nikita Kruşçev'e yazılmış gibi gösterilen mektupta Trump'ın Erdoğan'a hitap tarzı taklit ediliyor:

"Sevgili Başkan Kruşçev,

k kafalı olma, tamam mı? Füzelerini Küba'dan çıkar. O zaman herkes diyecek ki, 'Çok yaşa Kruşçev. En büyük sensin'. Ama çıkarmazsan, herkes sana '... lalesi', b..tan ülkene de "Sovyet Bunyonu (ayak başparmağı çıkıntısı) diyecek. Kafamın tasını attırma. Sonra çaldırırım. Kucaklıyorum."

Trump, 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın durması talebiyle Erdoğan'a yazdığı mektupta şöyle demişti:

"Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım."

Uzmanların diplomasi tarihinde eşi benzerinin olmadığında birleştiği mektupla ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları yabancı medyaya "Erdoğan mektubu aldı, tümüyle reddederek çöpe attı" açıklamasını yapmıştı.

Ancak ABD Başkanı'nın her iletişimin arşivlenmesi uygulaması kapsamında, Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'na mektubunun da ABD Ulusal Arşivi'nde Washington, Lincoln ve Roosevelt gibi isimlerin yazışmalarının yanında yerini alması bekleniyor.

Hillary Clinton ise parodi mektup tweetiyle destekçilerinden 'yılın trolü' alkışlarını aldı.

Ancak parodinin gerçek yaratıcısının adını anmadan, kendine mal ederek yayımladığı için eleştirenler de oldu.

So I guess Hillary Clinton’s social media team didn’t even come up with this — the fake letter is a cringe joke lifted from Jimmy Kimmel’s show.pic.twitter.com/JQDijPkU5Y https://t.co/ONrlG0TPhd