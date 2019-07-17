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Cinsel ilişkiye girerken 9. kattan düştüler !

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 9. katta parti sırasıdna cinsel ilişkiye giren bir çift 9. kattan aşağıya düştü. Olayda kadın hayatını kaybederken adam dairesine dönerek partiye devam etti.

Cinsel ilişkiye girerken 9. kattan düştüler !

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 9. katta parti sırasıdna cinsel ilişkiye giren bir çift 9. kattan aşağıya düştü. Olayda kadın hayatını kaybederken adam dairesine dönerek partiye devam etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:08
Cinsel ilişkiye girerken 9. kattan düştüler !

İnanılmaz olay Rusya'da yaşandı. Cinsel ilişki sırasında dengelerini kaybettikleri tahmin edilen çift dokuzuncu kattan aşağı düştü. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kadının üzerine düşen adam dairesine geri dönerek hiç bir şey olmamış gibi partiye devam etti.

St. Petersburg kentinde meydana geldiği belirtilen olayda görgü tanıkları apartmanda olaydan kısa süre önce çılgın bir parti verildiğini aktardı. Yine olaydan önce partinin olduğunu dairenin penceresinden bir televizyonun aşağı atıldığı aktarıldı.

İlerleyen dakikalarda ise inanılmaz olay meydana geldi. 30'lu yaşlarında bir kadın ve partneri 9. katta, partinin olduğu daireden aşağı düştü.

Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, kadının üzerine düşen adama şans eseri hiçbir şey olmadı. Adam olup bitene aldırmadan partiye geri döndü.

Polis olay yerine ulaştığında kadının cansız bedeni asfalttaydı. Polis olayın yaşandığı eve girdiğinde ise olaydan bağımsız olduğu belirtilen iki adamın daha evde olduğunu söyledi.

Polis olay sırasında çiftin pencere pervazında seks yaptığını söyledi. Olaya ilişkin cinayet soruşturması açıldı.

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