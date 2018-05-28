Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cinnet Geçiren Anne 7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı: Dedesi ise..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meydana gelen feci olayda bir kadın, yaramazlık yapan çocuğunu, cinnet geçirmesi sonucu bıçaklayarak öldürdü. Şoka uğrayan dede ise kalbine yenik düştü.

banner396

Cinnet Geçiren Anne 7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı: Dedesi ise..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meydana gelen feci olayda bir kadın, yaramazlık yapan çocuğunu, cinnet geçirmesi sonucu bıçaklayarak öldürdü. Şoka uğrayan dede ise kalbine yenik düştü.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 22:37
Cinnet Geçiren Anne 7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı: Dedesi ise..

Tüyler ürperten haberin adresi KKTC oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde yaşamakta olan 39 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı isimli kadın, geçirdiği bunalım sonucu oğlu 7 yaşındaki E.K. K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan feci olaya tanık olan Tahir Lord ise yaşadığı büyük üzüntü ve travma nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bugün akşam saat 19.00 sularında Lefkoşa Gönyeli ilçesinde meydana gelen feci olayda, Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda ikamet etmekte olan Bilge Lord Kunduracı, yaramazlık yaptığı iddia edilen oğlu E. K. K.'yı, geçirdiği sinir krizi sonucu karnından bıçakladı.

Bağırışmalar üzerine komşuları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir Lord'u ise hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre gelen sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk kontrolde E. K.'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir Lord'un ise yaşadığı üzünden kaynaklı olabileceği belirtilen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Cinayet zanlısı olan anne Bilge Lord Kunduracı, polis ekipleri tarafından tutuklanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKktcKatil Anne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesine Göre Pablo Picasso'nun Söylediği İlk Kelime Hangisidir? 60 Binlik Soru
Annesine Göre Pablo Picasso'nun Söylediği İlk Kelime Hangisidir? 60 Binlik Soru
Videolarını Silmeden Telefonunu Tamirciye Verdi: Sonra Şoku Yaşadı
Videolarını Silmeden Telefonunu Tamirciye Verdi: Sonra Şoku Yaşadı
S-400 Hakkında Putin'den Çarpıcı Açıklama (S-400 Nedir?)
S-400 Hakkında Putin'den Çarpıcı Açıklama (S-400 Nedir?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim