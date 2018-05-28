Cinnet Geçiren Anne 7 Yaşındaki Oğlunu Bıçakladı: Dedesi ise..

Tüyler ürperten haberin adresi KKTC oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde yaşamakta olan 39 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı isimli kadın, geçirdiği bunalım sonucu oğlu 7 yaşındaki E.K. K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan feci olaya tanık olan Tahir Lord ise yaşadığı büyük üzüntü ve travma nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bugün akşam saat 19.00 sularında Lefkoşa Gönyeli ilçesinde meydana gelen feci olayda, Atatürk caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda ikamet etmekte olan Bilge Lord Kunduracı, yaramazlık yaptığı iddia edilen oğlu E. K. K.'yı, geçirdiği sinir krizi sonucu karnından bıçakladı.

Bağırışmalar üzerine komşuları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekibi küçük çocuğu kanlar içerisinde, dedesi Tahir Lord'u ise hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre gelen sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk kontrolde E. K.'nın aldığı bıçak darbesiyle, dede Tahir Lord'un ise yaşadığı üzünden kaynaklı olabileceği belirtilen geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet zanlısı olan anne Bilge Lord Kunduracı, polis ekipleri tarafından tutuklanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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