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Çin'den Uygur Türkleriyle İçin Küstah Açıklama!

Çin, Uygur Türkleri ile ilgili küstah bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekti. Kamplarda tutulan Türkler için, "Hayatlarına renk katıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Çin'den Uygur Türkleriyle İçin Küstah Açıklama!

Çin, Uygur Türkleri ile ilgili küstah bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekti. Kamplarda tutulan Türkler için, "Hayatlarına renk katıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

16 Ekim 2018 Salı 20:11
Çin'den Uygur Türkleriyle İçin Küstah Açıklama!

Çin, Uygur Türkleri ile ilgili küstah bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekti. Kamplarda tutulan Türkler için, "Hayatlarına renk katıyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Şincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şohrat Zakir, Çin'deki gözetim kamplarında tutulan bir milyondan fazla Uygur Türk'üne eğitim vererek "hayatlarına renk kattıklarını" söyledi ve küstahça bir açıklamaya imza atmış oldu.

Çin yönetimi "radikal İslam'la mücadele etmek ve Uygur Türkleri'ne Komünist Parti'ye sadakat aşılamak" için kurulduğu belirtilen kampların varlığını her fırsatta reddediyordu. Fakat geçen hafta, "radikal ideolojilerle" mücadele çerçevesinde "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" oluşturulması için yasalarda değişikliğe gidilerek bu kamplara yasal statü verildi.

Daha önce bu kamplarda kalan bazı Müslümanlar, siyasi propaganda ve işkenceye maruz kaldıklarını söylemişlerdi.

'KAMPLAR YATILI OKUL GİBİ'

Şohrat Zakir, devlet haber ajansı Şinhua'ya verdiği röportajda, kampları Müslümanların "meslek, hukuk ve dil eğitimi aldığı bir tür yatılı okul" olarak tarif etti.

"Şincan, burada yasalara göre ücretsiz eğitim veriyor. Amaç dini aşırılık ve terörizmi besleyen çevreyi ve toprakları temizlemek, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesini önlemek" diyen Zakir şunları da söyledi:

"Kamplardakiler, modern bilimi kabul etmek, Çin tarihini ve kültürünü anlayabilmek için Mandarin Çincesi dersleri alıyor. Öğrenciler mesleki eğitim kurslarında, konfeksiyon, ayakkabıcılık, elektronik, berberlik ve e-ticaretin yanı sıra Çin anayasasını, yasaları, yerel mevzuatı öğreniyorlar."

Şincan Valisi ayrıca burada kalanların ruhsal sağlıklarına büyük önem verdiklerini, yemekhanelerde besin değeri yüksek yemekler hazırlandığını, tüm koğuşlarda radyo, televizyon ve klima olduğunu, öğrencilerin farklı sporlar yapabildiklerini, müzik, spor ve edebiyat etkinlikleri düzenlediklerini öne sürdü.

Zakir, "Birçok kursiyer daha önce radikal düşüncelerden etkilendiğini ve daha önce hiç sanat ve kültür etkinliklerine katılmadığını söylüyor. Oysa şimdi hayatın ne kadar renkli olabileceğini görüyorlar" ifadesini kullandı.

Kaynaklar; YeniÇağ

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Son Güncelleme: 16.10.2018 21:46
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