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Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında " Türkiye geçici durum olan bu ekonomik zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

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Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında " Türkiye geçici durum olan bu ekonomik zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:18
Çin'den Türkiye'ye destek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında " Türkiye geçici durum olan bu ekonomik zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasına "Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti ve yeteneğine sahip olduğuna inanıyor" şeklinde devam etti.

Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını desteklediğini de açıkladı.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
çin den türkiye ye destek
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mert 40 dakika önce

biz hayatı 751 talas savaşında yapdik

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