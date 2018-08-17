çin den türkiye ye destek

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında " Türkiye geçici durum olan bu ekonomik zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasına "Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti ve yeteneğine sahip olduğuna inanıyor" şeklinde devam etti.

Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını desteklediğini de açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA