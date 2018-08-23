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Çin'den ABD'ye Büyük Darbe!..

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye büyük darbe geldi. Toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ek vergilerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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Çin'den ABD'ye Büyük Darbe!..

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye büyük darbe geldi. Toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ek vergilerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:09
Çin'den ABD'ye Büyük Darbe!..

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'ye büyük darbe geldi. Toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ek vergilerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünden itibaren yürürlüğe aldığı 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 25 ilave vergi hamlesine karşı misilleme olarak Pekin yönetiminin daha önce duyurduğu toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirme kararının yürürlüğe girdiğini açıklayarak ABD'ye büyük darbe vurdu.

Yapılan açıklamada, Washington yönetiminin Çin Halk Cumhuriyeti mallarına ilave vergi hamlesine kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığına vurgu yapıldı.

Çin'in serbest ticareti ve çoklu ticaret sistemini koruyacağının vurgusunu yaparak, ABD'nin ilave vergi hamlesine yönelik Dünya Ticaret Örgütünün anlaşmazlıkların halli mekanizmasına başvurulacağı belirtildi.  Pekin yönetimi 8 Ağustos 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına % 25 gümrük tarifesi kararına karşı misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış ve kararın 23 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
çin den abd ye büyük darbe
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Azel 1 saat önce

Süpersin çin

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