Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Çin'de bir televizyon programı için sosyal deney niteliğinde bir realty show gerçekleştirildi. Programın formatı gereği bir restoranda yemek isteyen evsiz bir kişi, restoranın müdürü tarafından kovularak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada restoranda yemek yiyen bir Türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi.
Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri restoran müdürüne tepki göstererek yardıma muhtaç kişiye sahip çıktı.
Yemek isteyen evsize yemek verilmesini istedi. Buna rağmen evsizi kovmakta ısrar eden restoran müdürüne daha sert tepki göstererk evsizi masasına davet etti " o halde bu adam benim arkadaşım, ona yemek verin" dedi.
İşte o anlar;
Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri garsona tepki göstererek yardıma muhtaç kişiye sahip çıktı. pic.twitter.com/kcW0bDkFv0— Haber Editörü (@newsedpro) 11 Kasım 2018
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Helal olsun
Bir Türk’ün vicdanı merhameti dünyaya bedeldir. Ama gelgelelim bir yandan da bize kaybettiriyor
Çinceyi bir çinli kadar iyi konusuyor masAllah
Türk milleti daima kendini heryerde belli eder tesekkurler guzel kalpli adam sana
Adam gibi adam köşemizden.
helal olsun
Bir Türk nerde olursa olsun adaletsiliğe ve ezilen insana dayanamaz işte kanıtı helal olsun.
helal olsun, dunya halaa donuyorsa bu insanlar sayesinde...