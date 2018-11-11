Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Çin'de bir televizyon programı için sosyal deney niteliğinde bir realty show gerçekleştirildi. Programın formatı gereği bir restoranda yemek isteyen evsiz bir kişi, restoranın müdürü tarafından kovularak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada restoranda yemek yiyen bir Türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri restoran müdürüne tepki göstererek yardıma muhtaç kişiye sahip çıktı.

Yemek isteyen evsize yemek verilmesini istedi. Buna rağmen evsizi kovmakta ısrar eden restoran müdürüne daha sert tepki göstererk evsizi masasına davet etti " o halde bu adam benim arkadaşım, ona yemek verin" dedi.

İşte o anlar;

Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri garsona tepki göstererek yardıma muhtaç kişiye sahip çıktı. pic.twitter.com/kcW0bDkFv0 — Haber Editörü (@newsedpro) 11 Kasım 2018

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