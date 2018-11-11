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Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Çin'de bir televizyon programı için sosyal deney niteliğinde bir realty show gerçekleştirildi. Programın formatı gereği bir restoranda yemek isteyen evsiz bir kişi, restoranın müdürü tarafından kovularak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada restoranda yemek yiyen bir Türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Çin'de bir televizyon programı için sosyal deney niteliğinde bir realty show gerçekleştirildi. Programın formatı gereği bir restoranda yemek isteyen evsiz bir kişi, restoranın müdürü tarafından kovularak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada restoranda yemek yiyen bir Türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

11 Kasım 2018 Pazar 21:14
Çin'de Yaşayan Türk Tüm Dünyaya İnsanlık Dersi Verdi

Çin'de bir televizyon programı için sosyal deney niteliğinde bir realty show gerçekleştirildi. Programın formatı gereği bir restoranda yemek isteyen evsiz bir kişi, restoranın müdürü tarafından kovularak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada restoranda yemek yiyen bir Türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi.

Çin'de bir televizyon programında yapılan sosyal deney duygusal anlara sahne oldu. Restorandan atılmak istenen evsize, orada bulunan Türk müşteri restoran müdürüne tepki göstererek yardıma muhtaç kişiye sahip çıktı.

Yemek isteyen evsize yemek verilmesini istedi. Buna rağmen evsizi kovmakta ısrar eden restoran müdürüne daha sert tepki göstererk evsizi masasına davet etti " o halde bu adam benim arkadaşım, ona yemek verin" dedi.

İşte o anlar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 21:24
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çin yaşayan türk tüm dünyaya insanlık dersi verdi
Yorumlar
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cesaret 1 saat önce

Helal olsun

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Mehmet 1 saat önce

Bir Türk’ün vicdanı merhameti dünyaya bedeldir. Ama gelgelelim bir yandan da bize kaybettiriyor

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cesaret 55 dakika önce

Çinceyi bir çinli kadar iyi konusuyor masAllah

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Furkan 54 dakika önce

Türk milleti daima kendini heryerde belli eder tesekkurler guzel kalpli adam sana

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Habes 54 dakika önce

Adam gibi adam köşemizden.

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yanlız keşiş 53 dakika önce

helal olsun

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Emrah 23 dakika önce

Bir Türk nerde olursa olsun adaletsiliğe ve ezilen insana dayanamaz işte kanıtı helal olsun.

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