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Cezayir'deki Uçak Kazasında Korkunç Tablo: 181 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi: Cezayir'de edinilen son bilgilere göre içinde 105 kişinin olduğu askeri uçak düştü. Yapılan açıklamada kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

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Cezayir'deki Uçak Kazasında Korkunç Tablo: 181 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi: Cezayir'de edinilen son bilgilere göre içinde 105 kişinin olduğu askeri uçak düştü. Yapılan açıklamada kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:46
Cezayir'deki Uçak Kazasında Korkunç Tablo: 181 Kişi Hayatını Kaybetti

Tüm dünyayı şoke eden haber bugün Cezayir'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştüğü ve en az 181 kişinin düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.  El Arabiya televizyonuna konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi.

Bölge basınından edinilen son dakika bilgilerine göre, Cezayir'e ait  olduğu öğrenilen bir askeri uçağın Boufarik Havaalanı'nda düştüğü açıklanırken, uçakta en az 181 askeri personel olduğu bildirildi.Boufarik bölgesi Cezayir'in başkenti Cezayir'e 30 kilometre uzaklıkta.

El Arabiya televizyonuna düşen uçak ile ilgili açıklamalarda bulunan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi. 50 ambulans olay yerine ulaştı.

İlk belirlemelere göre 105 ölü vardı. Daha sonra Cezayir'in Ennahar isimli özel televizyon kanalı, 181 kişinin öldüğünü duyurdu.

Cezayir'deki iktidar partisi, uçaktaki 26 kişinin, çoğu Fas'ın kontrolündeki Batı Sahra'nın tam bağımsızlığı için mücadele eden Polisario hareketinden olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının Cezayir'deki askeri kaynaklarına göre, uçakta yaklaşık 200 kişi bulunuyordu.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 13:25
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Son DakikaCezayirUçak Kazası
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