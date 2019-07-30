Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 33°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102488
ALTIN
256.024
DOLAR
5.5678
STERLIN
6.7727
EURO
6.2053
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Türkiye'den bir dünya rekoru! Elektriğe yüzde 307 zam!
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !

Cep telefonu bağımlıları için harekete geçtiler

İtalya'da özellikle gençlerde görülen cep telefonu ve internet bağımlılığının tedavisi için yasa tasarısı hazırlandı.

Cep telefonu bağımlıları için harekete geçtiler

İtalya'da özellikle gençlerde görülen cep telefonu ve internet bağımlılığının tedavisi için yasa tasarısı hazırlandı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:23
Cep telefonu bağımlıları için harekete geçtiler

Koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi tarafından hazırlanan tasarı gençlerin "vampire dönüşmesine" neden olan cep telefonu ve internet bağımlılığını önlemek ve tedavi etmek için bir dizi önlem alınmasını öngörüyor.

Cep telefonu ve internete erişimden mahrum kalma korkusuna, İngilizce "cep telefonsuzluk fobisi" (no-mobile phone-phobia) ifadesinden yola çıkılarak "nomofobi" adı veriliyor. İtalya'da Temsilciler Meclisi bünyesindeki Sosyal İşler Komisyonu'nda geçen hafta görüşülmeye başlanan yasa tasarısı da "Nomofobi'nin önlenmesi ve tedavisi için tedbirler" başlığını taşıyor.

Tasarıyla, bu fobi ve bağımlılığa karşı kurslar ve bilinçlendirme kampanyaları yürütülmesi, ağır vakalarda da sağlık tesislerinde tedavilere başvurulması gibi önlemler alınması öngörülüyor. Başbakanlık bünyesinde, birçok bakanlıktan temsilcilerin katılacağı bir "nomofobi masası" kurulması da talep ediliyor.

PATOLOJİK BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞEBİLİR
Tasarı metninde "internet ağına bağlantısız kalma korkusunun" kaygı, keyifsizlik, huzursuzluk ve agresifliğe yol açabileceği ve gerçek bir patolojik bağımlılığa neden olabileceği belirtiliyor.

Bu alanda yapılan bazı akademik çalışmalar da alıntılanarak, akıllı telefon bağımlılığının diğer bağımlılık türlerine çok benzediği vurgulanıyor. "Cep telefonumuzda bir bildirim gördüğümüzde dopamin seviyesi yükseliyor" denilerek bu sürecin bir kumar bağımlısınınkine benzer işlediği ifade ediliyor.

Bu bağımlılığın semptomları arasında da "cep telefonunu sürekli kullanmak ve telefonla uzun süreler oyalanmak, her zaman yanında bir ya da daha fazla cihaz ve şarj aleti taşımak, cep telefonunun kaybolması fikrinin bile kaygı ve sinirliliğe yol açması, mesaj ya da arama gelmiş mi diye telefon ekranını devamlı kontrol etmek, cep telefonunu 24 saat açık tutmak, uyumaya cep telefonu ya da tabletle gitmek" gibi maddeler sayılıyor.

10 gençten 8'i korku yaşıyor
İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki her 10 kişiden 8'i cep telefonuna erişimsiz kalmaktan korktuğunu, yüzde 50'si de yalnızca bu fikrin bile kaygı ve rahatsızlık vermeye yettiğini söylüyor.

Yasa tasarısında, gece geç saatlere kadar cep telefonuyla oyalanan genç sayısının gittikçe arttığı da vurgulanıyor ve bu durumun gençleri "vampire" dönüştürdüğü, gündüzleri yorgun ve halsiz kalmalarına yol açtığı uyarısı yapılıyor. Bu durumun okul, iş ve kişisel hayatlarına yansımaları olduğu belirtiliyor.

Tasarının mimarlarından 5 Yıldız Hareketi milletvekili Vittoria Casa, "İnternetin bilinçli kullanımı konusunda eğitim vermek ve aşırı alışkanlık olgusunu önlemek dijital çağda artık kaçınılmaz olan bir ihtiyaçtır" dedi. Casa, meclise sundukları tasarının diğer Avrupa Birliği ülkelerine de örnek olmasını umduğunu söyledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cep telefonu bağımlıları harekete geçtiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler
Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler
Cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü var !
Cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda ölü var !
İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı
İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim