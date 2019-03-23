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Cemaatin içinden fırlayıp papazı bıçaklamaya başladı

Fransa'da bir kilisede, ayinin son duası okunurken cemaatin içinden bir saldırgan elindeki bıçakla papazı bıçaklamaya başladı. Canlı yayında yaşanan korkunç anlar kamerada...

Cemaatin içinden fırlayıp papazı bıçaklamaya başladı

Fransa'da bir kilisede, ayinin son duası okunurken cemaatin içinden bir saldırgan elindeki bıçakla papazı bıçaklamaya başladı. Canlı yayında yaşanan korkunç anlar kamerada...

23 Mart 2019 Cumartesi 21:23
Cemaatin içinden fırlayıp papazı bıçaklamaya başladı

Fransa'nın Montreal şehrinde bir kilisede, ayin televizyonda canlı yayınlandı. Claude Grou isimli papaz son duasını okurken cemaatin içinden bir adam çıkıp elinde bıçakla papazı bıçaklamaya başladı.

PAPAZI BIÇAKLADI

Bıçaklı saldırıdan kaçmayan isteyen papaz, yere düştü. Saldırgan papazı yerde bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kilisede bulunan diğer insanlar ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.

PAPAZIN DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan papazın durumun iyi olduğu belirtildi. Şehrin valisi Valerie Plante, olayı şiddetle kınadı.

Saldırının ne amaçla yapıldığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son Güncelleme: 23.03.2019 22:04
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