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Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler

Amerika Birleşik Devletleri’nde Baltimore polisi, bir Müslüman adamı (59) sokak üzerinde öldüren 3 genci arıyor. Zanlıların yakalanması için polis, 32 bin dolar ödül koydu.

Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler

Amerika Birleşik Devletleri’nde Baltimore polisi, bir Müslüman adamı (59) sokak üzerinde öldüren 3 genci arıyor. Zanlıların yakalanması için polis, 32 bin dolar ödül koydu.

30 Temmuz 2019 Salı 09:15
Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 1
Amerika Birleşik Devletleri’’nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman bir adam (59) geçtiğimiz Çarşamba günü sokak ortasında 3 genç tarafından öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti.

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 1

Amerika Birleşik Devletleri’’nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman bir adam (59) geçtiğimiz Çarşamba günü sokak ortasında 3 genç tarafından öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti.

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 2

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Baltimor polisi, kurbanın emniyette çalışan sivil bir görevli olduğunu duyurdu.

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 3

Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Baltimore polisi, suçluların yakalanması için 32 bin dolar (179 bin TL) ödül koydu. 

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 4

Saldırı görüntülerinin yayınlanması bölgede infiale sebep olurken, İslam-Amerikan İlişkiler Konseyi Başkanı Nihad Awad, herkesi sükûnete davet etti. Awad yaptığı basın açıklamasında, “Bu bir gaspta olabilir, ancak bunun bir nefret suçu olup olmadığını göz ardı edemeyiz. Kurban dini kıyafetler giyiyordu.
 

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 5

Ona saldırırken ilk önce takkesini yere attılar. Polisten ve araştırmacılardan ön yargı nedeniyle yapıldığı ihtimalini göz ardı etmemelerini istiyoruz” dedi.
 

CaniliÄin bÃ¶ylesi! MÃ¼slÃ¼man adamÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler 6

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