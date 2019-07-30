Caniliğin böylesi! Müslüman adamı sokak ortasında döverek öldürdüler



Amerika Birleşik Devletleri’’nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman bir adam (59) geçtiğimiz Çarşamba günü sokak ortasında 3 genç tarafından öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri’’nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde Müslüman bir adam (59) geçtiğimiz Çarşamba günü sokak ortasında 3 genç tarafından öldürülmüş, güvenlik güçleri teyakkuza geçmişti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Baltimor polisi, kurbanın emniyette çalışan sivil bir görevli olduğunu duyurdu.

Güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Baltimore polisi, suçluların yakalanması için 32 bin dolar (179 bin TL) ödül koydu.

Saldırı görüntülerinin yayınlanması bölgede infiale sebep olurken, İslam-Amerikan İlişkiler Konseyi Başkanı Nihad Awad, herkesi sükûnete davet etti. Awad yaptığı basın açıklamasında, “Bu bir gaspta olabilir, ancak bunun bir nefret suçu olup olmadığını göz ardı edemeyiz. Kurban dini kıyafetler giyiyordu.



Ona saldırırken ilk önce takkesini yere attılar. Polisten ve araştırmacılardan ön yargı nedeniyle yapıldığı ihtimalini göz ardı etmemelerini istiyoruz” dedi.



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