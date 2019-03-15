Camilere silahlı saldırı: Çok Sayıda Kişi Yaşamını Yitirdi

eni Zelanda'da Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.

Polis, şu uyarıyı yayınladı:

"Aktif bir tetikçi ile ChristChurch'te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch'te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız."

'KARANLIK BİR GÜN OLDUĞU AÇIK'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun YeniZelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir" dedi.

70 SAYFALIK MANİFESTO YAYINLAMIŞ

AP, Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen saldırgana ait bi fotoğraf yayınlandı. İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

'Türklere' başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak."

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor.

Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

'SARSILMIŞ VAZİYETTEYİZ'

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz" dedi.

Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında şu ana kadar Türk vatandaşı bulunmadığı bilgisi ulaştığını aktaran Büyükelçi Ergin, "Çok dar bir bilgi var şu aşamada. Hala operasyonlar devam ettiği için bir yetkililer kesinlikle şu aşamada operasyonlara bir şey getirmemek için henüz resmi bilgi aktarmıyorlar" diye konuştu.

Büyükelçi Ahmet Ergin, ölen ve yaralananlar bulunduğunu da aktardı.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi.

Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.