Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etti.

Amerika'nın New York eyaletine bağlı Brooklyn şehrinde etkili olan MS-13 isimli çetenin bir üyesi, işlediği suçla ABD’de şok etkisi yarattı.

Çarşamba günü 23.30 saatlerinde El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına tırmandı. Camdan içeri giren çete üyesi Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.

Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir yarım kalmış bina inşaatında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan tecavüzcü Ayala, yargılanmak üzere bekletiliyor.

11 yaşındaki kız, psikolojik destek ve vücudundaki darp izlerinin tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

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