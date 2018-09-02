Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etti.

banner396

Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etti.

02 Eylül 2018 Pazar 11:35
Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etti.

Amerika'nın New York eyaletine bağlı Brooklyn şehrinde etkili olan MS-13 isimli çetenin bir üyesi, işlediği suçla ABD’de şok etkisi yarattı.

Çarşamba günü 23.30 saatlerinde El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına tırmandı. Camdan içeri giren çete üyesi Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.

abd-tecavuz-2

Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir yarım kalmış bina inşaatında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan tecavüzcü Ayala, yargılanmak üzere bekletiliyor.

abd-tecavuz-3

11 yaşındaki kız, psikolojik destek ve vücudundaki darp izlerinin tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
camdan girip yaşındaki kıza tecavüz etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Samed 23 dakika önce

Açmadan önce türkiyede oldu zannettim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
CAN 18 dakika önce

Adamlara bakarmısın ya, insana değer var kardeşim. Ulan bizim Turkiyede millet eşege,tavuga tecavuz ediyor. Kaldıki insana etmesin. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz birde içine atanlar susanlar var. Rabbim ana bacı eşlerimizi korusun!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rusya'dan Çok Çarpıcı İncirlik Üssü İddiası
Rusya'dan Çok Çarpıcı İncirlik Üssü İddiası
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!'
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!'
Tecavüzde Korkunç BOA YILANI Detayı!..
Tecavüzde Korkunç BOA YILANI Detayı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim