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Bulgaristan’da gazeteci tecavüze uğrayıp öldürüldü

Bulgaristan kamuoyunda yolsuzlukları araştırması ile ünlenen ve halk arasında en güvenilir isimler anketinde birinci sırada çıkan gazeteci 30 yaşındaki Victoria Marinova , Bulgaristan'ın Ruse kentinde öldürüldü. Marinova’nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu belirtildi.

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Bulgaristan’da gazeteci tecavüze uğrayıp öldürüldü

Bulgaristan kamuoyunda yolsuzlukları araştırması ile ünlenen ve halk arasında en güvenilir isimler anketinde birinci sırada çıkan gazeteci 30 yaşındaki Victoria Marinova , Bulgaristan'ın Ruse kentinde öldürüldü. Marinova’nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu belirtildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:42
Bulgaristan’da gazeteci tecavüze uğrayıp öldürüldü

Bulgaristan kamuoyunda yolsuzlukları araştırması ile ünlenen ve halk arasında en güvenilir isimler anketinde birinci sırada çıkan gazeteci 30 yaşındaki Victoria Marinova , Bulgaristan'ın Ruse kentinde öldürüldü. Marinova’nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu belirtildi.

Bulgaristan’ın Ruse şehrinde yayın yayan TVN isimli kanalda muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra ’Dedektör’ adlı haber programı hazırlayıp sunan 30 yaşındaki Victoria Marinova, Cumartesi akşamı kentteki bir parkta öldürülmüş vaziyette bulundu.

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TECAVÜZ EDİLDİKTEN SONRA KAFASINA VURULUP BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen ve Bulgaristan'da yapılan birçok yolsuzluk haberinde imzası bulunan gazeteci Marinova’nın bu araştırmalarıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Bulgar yetkililer, Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova’nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova’nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi. Marinova’dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 08.10.2018 15:52
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