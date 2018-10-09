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Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...

Bulgaristan'da, tecavüz edildikten sonra kafasına vurulan, boğularak öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya'da anma töreni düzenlendi. Bulgar yetkililerin verdiği bilgiye göre, Marinova'yı öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

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Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...

Bulgaristan'da, tecavüz edildikten sonra kafasına vurulan, boğularak öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya'da anma töreni düzenlendi. Bulgar yetkililerin verdiği bilgiye göre, Marinova'yı öldürdüğünden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 15:47
Bulgar gazeteci Viktoria Marinova tecavüz edilerek öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı...

Bulgaristan'da tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya'da anma töreni düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) fonlarında yapılan yolsuzlukları araştıran 30 yaşındaki gazetecinin acımasız bir şekilde öldürülmesinden dolayı bir araya gelen vatandaşlar, yaşananları protesto ederek Marinova için mum yaktı. Ünlü gazetecinin başına gelenler dünyayı şok etti. Protestolara katılanlar ellerinde kadın gazetecinin fotoğraflarını taşıyarak suçluların bir an önce bulunarak hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını istedi.

sofya-anma-toreni

Protestolara Bulgaristan'ın Rusçuk kentinden katılan 3 çocuk annesi Stoyka Panagonova, “AB fonlarındaki yolsuzlukların ortaya çıkmasından sonra yaşanan bu olayın tesadüf olduğuna inanmıyorum. Birçok insanın bu protestoya katılmasından dolayı memnunum” ifadelerini kullandı. AB'den de konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada basın özgürlüğü olmadan demokrasinin sağlanamayacağına dikkat çekilerek Bulgar makamlarının konuyu en hızlı ve en derin şekilde araştırması gerektiğine vurgu yapıldı.

Önceki gün cansız bedeni bulunan Marinova’nın tecavüze uğradığı ve daha sonra öldürüldüğü açıklanmıştı. Bugün Bulgar polisi soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bulgar polisi gözaltına alınan şahsın Romanya vatandaşı olduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini ve katilin henüz bulunmadığı açıklandı. İsmi açıklanmayan zanlının ayrıca Moldova vatandaşı olduğu açıklanırken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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