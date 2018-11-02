Bulan 20 Bin TL Maaş İle İşe Başlıyor!

NASA'nın işe alacağı personellere sorduğu sorular son zamanlarda oldukça gündeme geliyor. NASA'nın mülakat soruları özel sektörlerde de kullanılmaya başladı.

Mülakat soruları ister kolay olsun ister zor her zaman gerginlik yaratmıştır. Türkiye'de iste kamu kurumlarında olsun ister, özel sektörde bazen işe alınmamak için zor sorular soruluyor. Mülakat sorularının amacı işe alınacak personelin kıvrak zekasını ölçmek olduğu dönemlerden günümüzde işe alınmamak için sorulan sorulara gelmiş olmak acı bir tablodur.

Ancak NASA bu durumu hakkıyla yerine getirip gerçekten işe alacağı personellerin niteliklerini ölçmek ve liyakatli personel alımı yapmak için akıl dolu sorular soruyor. Bu sorulara doğru cevap verenler yaklaşık 20 bin TL maaşla NASA'da işe başlayıp astronot oluyor.

Sorulara göz atmanızda fayda var, nerede ne zaman karşınıza çıkacağını bilemezsiniz.

İşte o sorular;

V'nin değeri nedir?

a) 2 volts

b) 4 volt

c) 4.5 volt

d) 6 volts

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

a) 26 gün

b) 30 gün

c) 28 gün

d) 27 gün

Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?

Şimdi gelelim cevaplara;

V'nin değeri nedir? sorusunun cevabı b) 4volt

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter? sorusunun cevabı a)26 gün'dür.

Yukarıdaki şekilli soruların cevapları aşağıdaki resimlerde kırmızı daire içerisinde alınmıştır.

Kaynaklar; Hürriyet

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