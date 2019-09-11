Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor!

Avustralya

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

İtalya

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranlarıda oldukça azdır.

Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır.

Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunuldulduğu bilinmektedir.

Rusya

Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitirmektedir.Bu yüzden erkek bulamayan pek çok Rus kadın, erkek bulabilmek için farklı ülkelerde çalışmaktalar.

Boşanma oranlarının gittikçe arttığı Rusya'da devlet bu konuda çeşitli destekler vermektedir . Ayrıca ülkemizde de Rus kadınlarla evlilik oranları gayet artmış durumdadır.

Tayland

Tayland'da ise durum çok daha farklı şekildedir. Burada trans erkeklerin fazla olması nedeniyle bazı kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekmektedirler.

İstediği gibi erkek bulamayan bazı Taylandlı kadınlar çareyi farklı ülkelerdeki erkeklerde aramaktadırlar.

Moğolistan

Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğalistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmemekte ve evlenmekte zorluk çekmektedir.

Devlet bu yüzden evlenmekte zorluk çeken zayıf kadınlarla evlenecek olan erkeklere destek vermekte hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası vermektedir.

Singapur

Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Singapur'da evlilik destekleride oldukça fazladır.Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bu yüzden çeşitli teşvikler vermektedir.Aynı zamanda ileride oluşacak nüfus yetersizliğinden kurtulmak için evli çiftlere üç çocuk yapılması için çeşitli destekler sunulmakta ve kadınlara doğum paraları verilmektedir.

İzlanda

Güzellikleriyle ünlü olan kadınların ülkesi olan İzlanda yetersiz erkek nüfusu nedeniyle evlenemektedirler.

İzlanda da var olan bu sorunun çözümünü ülkede yaşayan göçmenlerde bulan hükümet, İzlandalı kadınlarla evlenmeleri durumunda erkeklere beşbin dolar vereceğini duyurmuştur.Bu haberin yayılması üzerine ise ülkeye bir çok göçmen erkek gelmek isteyince hükümet bu haberi yalanlamıştır . Ayrıca bu ülkede doğan çocukların büyük bir çoğunluğunun anne ve babaları da evlenmemiş durumdadır.

Japonya

Japonyada ise erkeklerin evliliği saçma bulması nedeniyle evlilik oranları oldukça düşüktür. Ve erkeklerin bu düşüncesinden dolayıda kadınlarda bekar kalmakta ve çeşitli sitelerden kendilerine kiralık erkek bulmaktadırlar.Aynı zamanda çalışma oranlarınında fazla olduğu bu ülkede evliliklerin az olması bir çok sıkıntılı durumuda beraberinde getirmektedir.Bu sıkıntılı durumlardan bir tanesi olan doğum oranlarının azlığı nedeniyle Japonya Hükümeti evli çiftler için çeşitli vergi teşvikleri de vermektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri

Bu ülkenin evlilik oranının düşük olduğuna oldukça şaşırabilirsiniz . Fakat şeriatın var olan kurallarından dolayı pek çok kadın talibini beklemekte ve bu durum evlilik oranlarının düşmesine sebep olmaktadır.

Devlet evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısının artması nedeniyle erkeklere kırkbin Tl'lik bir destek vermektedir. Birden fazla kadınla evlenebilen erkekler var olan bu destekle masrafsız şekilde evlenebilmektedirler.

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Kaynak: Takvim