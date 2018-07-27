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Bu Gece Deprem mi Olacak?..

Bütün dünya kanlı ay tutulmasına kilitlenmişken ortaya ilginç iddialar atılmaya devam ediyor. Kimilerine göre kıyametin alameti olarak nitelendirilen Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre depremin habercisi... Peki bu gece Türkiye'den net bir şekilde gözlemlenebilen Kan Ay Tutulması nedeniyle deprem olacak mı?..

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Bu Gece Deprem mi Olacak?..

Bütün dünya kanlı ay tutulmasına kilitlenmişken ortaya ilginç iddialar atılmaya devam ediyor. Kimilerine göre kıyametin alameti olarak nitelendirilen Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre depremin habercisi... Peki bu gece Türkiye'den net bir şekilde gözlemlenebilen Kan Ay Tutulması nedeniyle deprem olacak mı?..

27 Temmuz 2018 Cuma 23:44
Bu Gece Deprem mi Olacak?..

Bütün dünya kanlı ay tutulmasına kilitlenmişken ortaya ilginç iddialar atılmaya devam ediyor. Kimilerine göre kıyametin alameti olarak nitelendirilen Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre depremin habercisi... Peki bu gece Türkiye'den net bir şekilde gözlemlenebilen Kan Ay Tutulması nedeniyle deprem olacak mı?..

Yüksek Makine Mühendisi olan bir profesörün kanlı ay tutulmasını depremle ilişkilendirmesinden sonra ay tutulmasının depremi tetiklediği ilgisinin oluşturulduğunu ve bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber canlı yayınında kanlı ay tutulmasının depremin habercisi olmadığını altını çizerek söyledi.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine bir hayli yaklaşacağı tutulma esnasında dünyanın gölgesinin altında kalan ay, muhteşem bir bakır rengi ile keyfine doyum olmayacak bir gözleme sahip olacak. Kanlı ay tutulmasıTürkiye ile birlikte Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bir kısmında izlenebilecek. İstanbul'da havanın açık olması hâlinde, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kompleksindeki teleskopların yanında portatif teleskoplarla da Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlemlenebilecek.

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Son Güncelleme: 28.07.2018 00:27
Anahtar Kelimeler:
DepremKanlı AyKanlı Ay Tutulması
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