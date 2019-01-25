Brezilya'da madende göçük: 200 kişiye ulaşılamıyor

Brezilya'da Vale S.A. isimli şirkete ait bir madende yaşanan göçükte en az 200 kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Yerel basında yer alan haberlerde olay sonucu çok fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Baraj yakınlarındaki Brumadinho kasabasının sular altında kalmasından korkulduğu belirtildi. Barajın çöktüğü Minas Gerais’in itfaiye sözcüsü ise, "Aldığımız ilk bilgilere göre, birkaç kurbanın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Barajın çökmesine ise bir madencilik şirketi tarafından bölgede yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

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