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Böyle evlilik teklifi görülmedi! Su altında korkunç son

Weber, Tanzanya’da su altında evlenme teklif etti. Fakat su yüzüne çıkamadan boğuldu.

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Su altında korkunç son

Weber, Tanzanya’da su altında evlenme teklif etti. Fakat su yüzüne çıkamadan boğuldu.

22 Eylül 2019 Pazar 15:03
Böyle evlilik teklifi görülmedi! Su altında korkunç son

ABD’li Steven Weber ile Kenesha Antoine, Tanzanya’ya tatile gitmişti. Çift, Zanzibar Adası açıklarındaki sualtı oteli The Manta Resort’ta kalıyordu. Steven Weber’in Kenesha Antoine bir sürprizi vardı. Antoine odadayken suya dalan Steven Weber, odanın penceresine gelip bir kağıt çıkarttı.

Kağıtta “Sende sevdiğim şeyleri anlatmaya yetecek kadar nefesimi tutamam. Ama sende sevdiğim her şeyi her gün daha çok seviyorum. Benimle evlenir misin?” yazıyordu.

NEFESİ TÜKENDİ

Steven Weber daha sonra cebinden bir yüzük çıkardı. Mutluluk çığlıkları atan Kenesha Antoine bu sırada cep telefonuyla kayıttaydı. Ancak Weber'i  son kez gördüğünü bilmiyordu. Su altında teklifte bulunurken tüm nefesi tükenen Steven Weber bir daha su yüzüne çıkamadı.

Steven Weber'in ölümünü Facebook’tan duyuran Kenesha Antoine “Sana milyonlarca kez ‘Evet’ diyorum” diye yazdı. Tüm dünyadan genç kadına başsağlığı mesajı yağdı.

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Son Güncelleme: 22.09.2019 16:42
Anahtar Kelimeler:
evlilik teklifi görülmedi su altında korkunç son
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