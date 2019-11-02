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Bombalı Saldırı: 13 Kişi Öldü 20 Kişi Yaralandı!

PKK/YPG’li Teröristler Telabyad Pazar Yerinde Bombalı Araç Patlattı: 13 Ölü, 20 Yaralı... Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralandı.

Bombalı Saldırı: 13 Kişi Öldü 20 Kişi Yaralandı!

PKK/YPG’li Teröristler Telabyad Pazar Yerinde Bombalı Araç Patlattı: 13 Ölü, 20 Yaralı... Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralandı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 20:36
Bombalı Saldırı: 13 Kişi Öldü 20 Kişi Yaralandı!

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 02.11.2019 20:43
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı kişi öldü kişi yaralandı
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