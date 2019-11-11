Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 21°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104228
ALTIN
269.501
DOLAR
5.7651
STERLIN
7.4015
EURO
6.3501
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
Memur ve Emekliyi Sevindiren Haber! Bayramlarda Maaşın İki Katı!
MSB'den Askerlik Duyurusu!

Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektubun ardından ikinci bir mektup gönderdiği ve Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektubun ardından ikinci bir mektup gönderdiği ve Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 15:29
Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal bir mektup daha yolladığı iddia edildi. Trump mektubunda, Türkiye’nin S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda yaptırım uygulayacaklarını, eğer Türkiye’nin alınan S-400’leri aktif hale getirmemeyi kabul etmesi durumunda F-35 projesine yeniden dahil edilebileceğini sözlerine ekledi.

Middle East Eye adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar, Trump’ın yeni mektubunun Erdoğan’ı ikna etmediğini ve Erdoğan’ın S-400’ler konusunda ısrarcı olduğunu belirtiyor.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A KARŞI MEKTUP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump’ın söz konusu mektubuna yanıt vererek, ABD ile S-400 konusunu ön şartlara bağlı olarak görüşmeyeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca S-400’lerin ve F-35’lerin Türkiye’nin savunmasını birlikte güçlendireceğini belirterek, ABD ile ortak komisyon önerisini yineledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile 13 Kasım’da Washington’da görüşeceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği bir süre belirsizliğini korumuştu.

TRUMP’IN SKANDAL MEKTUBU BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 9 Ekim tarihinde gönderdiği ortaya çıkan mektupta skandal ifadeler yer alıyordu. Trump, Erdoğan’a hitaben, “Erdoğan’a hitaben "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Sert bir adam olma. Aptal olma. Seni daha sonra arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak:Haber3

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:07
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Ikinci MektupRecep Tayyip ErdoğanABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye en az alkol tüketen ülke oldu!
Türkiye en az alkol tüketen ülke oldu!
Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!
Apple Kredi Kartında "Cinsiyetçi" Soruşturması! Bankalardan Cevap Geldi!
Komşuda Petrol Fışkırıyor! 53 Milyar Varillik Petrol Rezervi!
Komşuda Petrol Fışkırıyor! 53 Milyar Varillik Petrol Rezervi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim