Bomba iddia: Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal bir mektup daha yolladığı iddia edildi. Trump mektubunda, Türkiye’nin S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda yaptırım uygulayacaklarını, eğer Türkiye’nin alınan S-400’leri aktif hale getirmemeyi kabul etmesi durumunda F-35 projesine yeniden dahil edilebileceğini sözlerine ekledi.

Middle East Eye adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklar, Trump’ın yeni mektubunun Erdoğan’ı ikna etmediğini ve Erdoğan’ın S-400’ler konusunda ısrarcı olduğunu belirtiyor.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A KARŞI MEKTUP



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump’ın söz konusu mektubuna yanıt vererek, ABD ile S-400 konusunu ön şartlara bağlı olarak görüşmeyeceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca S-400’lerin ve F-35’lerin Türkiye’nin savunmasını birlikte güçlendireceğini belirterek, ABD ile ortak komisyon önerisini yineledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile 13 Kasım’da Washington’da görüşeceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği bir süre belirsizliğini korumuştu.

TRUMP’IN SKANDAL MEKTUBU BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 9 Ekim tarihinde gönderdiği ortaya çıkan mektupta skandal ifadeler yer alıyordu. Trump, Erdoğan’a hitaben, “Erdoğan’a hitaben "Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem. Sert bir adam olma. Aptal olma. Seni daha sonra arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak:Haber3