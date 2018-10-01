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Boksörlüğü Bırakıp Porno Yıldızı Oldu!

Boks kariyerini yarıda bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) porno yıldızı olmaya karar veren 34 yaşındaki İngiliz Quinton Hillocks üç yıl sonra çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Boksörlüğü Bırakıp Porno Yıldızı Oldu!

Boks kariyerini yarıda bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) porno yıldızı olmaya karar veren 34 yaşındaki İngiliz Quinton Hillocks üç yıl sonra çok önemli açıklamalarda bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:04
Boksörlüğü Bırakıp Porno Yıldızı Oldu!

Hillocks porno sektörünün, boks dünyasına göre çok daha acımasız olduğuna dikkat çekti.

Genç adam, bu işi bir kaç yıldır fatura ödemelerini ve taksit ödemelerini aksatmadan düzgün bir şekilde yapabildiği için devam ettirdiğini söylüyor. Fakat Hillocks açıklamalarına porno kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini de ekliyor.

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Eski boksör "Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bütün bu deneyimler insanı olduğu kişi yapıyor" şeklinde konuştu.

"Artık bu işte yokum. Bu işte güzel ve kötü zamanlarımız oldu. Ancak bu işin bokstan çok daha kıran kırana ve acımasız olduğunu söyleyebilirim." diyerek porno sektöründeki kariyerini de sonlandırdığını açıkladı.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 01.10.2018 12:51
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boksörlüğü bırakıp porno yıldızı oldu
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Genç atsızlar 26 dakika önce

Cehennemde çok acımasız yandığın zaman anlarsın

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