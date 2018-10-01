Boksörlüğü Bırakıp Porno Yıldızı Oldu!

Hillocks porno sektörünün, boks dünyasına göre çok daha acımasız olduğuna dikkat çekti.

Genç adam, bu işi bir kaç yıldır fatura ödemelerini ve taksit ödemelerini aksatmadan düzgün bir şekilde yapabildiği için devam ettirdiğini söylüyor. Fakat Hillocks açıklamalarına porno kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini de ekliyor.

Eski boksör "Hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bütün bu deneyimler insanı olduğu kişi yapıyor" şeklinde konuştu.

"Artık bu işte yokum. Bu işte güzel ve kötü zamanlarımız oldu. Ancak bu işin bokstan çok daha kıran kırana ve acımasız olduğunu söyleyebilirim." diyerek porno sektöründeki kariyerini de sonlandırdığını açıkladı.

Kaynaklar; Mynet

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