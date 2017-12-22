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BM'nin Tarihi Kudüs Kararı Dış Basında Geniş Yer Buldu

Birleşmiş Milletlerin tarihi Kudüs kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin kararının reddedildiği oylamada Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması teklifi ezici bir üstünlükle reddedildi.

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BM'nin Tarihi Kudüs Kararı Dış Basında Geniş Yer Buldu

Birleşmiş Milletlerin tarihi Kudüs kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'nin kararının reddedildiği oylamada Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması teklifi ezici bir üstünlükle reddedildi.

22 Aralık 2017 Cuma 09:49
BM'nin Tarihi Kudüs Kararı Dış Basında Geniş Yer Buldu

birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen oylamada ABD'nin Kudüs kararı veto edildi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teklifine red kararının çıktığı genel kurul, dünya gündeminde geniş yankı buldu. İşte dünya basınında BM'nin Kudüs kararı:

CNN haberi, "Haley'in tehdidine rağmen BM, Trump'un Kudüs kararını kınama yönünde oy kullandı" başlığı ile duyurdu.

Reuters haber ajansı, "BM'de 120'den fazla ülke Trump'a meydan okuyarak Kudüs kararını kınadı" başlığıyla verdiği haberde, 120'den fazla ülkenin BM Genel Kurulunda Trump'a karşı geldiğini belirtti. 

New York Times gazetesi de haberi, "BM Genel Kurulu, Trump'a karşı gelerek, ABD'nin Kudüs kararını kınadı" başlığıyla ele aldı.

Amerika'nın Sesi (VOA) ise BM kararını, "BM, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını ezici çoğunlukla reddetti" ifadesiyle aktardı.

Washington Post gazetesi de "BM, ABD'nin Kudüs kararını yankılanarak reddetti" başlığını kullandığı haberde, ABD'nin pervasız uyarılarına rağmen "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısına 128 ülkenin destek verdiğini bildirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "BM kararı, Trump’ın beyanını reddediyor" başlığıyla duyurdu

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği ve pek çok gazete ile internet haber sitelerinin kullandığı haberde, BM'nin Trump'ı ve ABD yönetimini tehditlere rağmen kınadığı belirtildi fakat ABD tehdidinin etkisini de gösterdiği kaydedildi. 

Le Monde, "Kudüs'ün durumu: BM, Donald Trump'ın kararını kınadı" başlığıyla verdi

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, ABD Başkanı Donald Trump'ın şantaj denemesinin açıkça başarısızlığa uğradığını vurguladı.

İspanyol basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına karşı hazırlanan ve BM'deki oylamada kabul edilen karara geniş yer ayırdı.

"Trump'ın tehditlerine rağmen kararın BM Genel Kurulunda kabul edildiği" vurgulanan haberlerde, "193 ülkenin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan açıklamasına karşı bir karar alındı. Toplamda 128 ülke tasarıya destek verdi. ABD, İsrail, Guatemala, Honduras ve 5 diğer ülke, tasarıya karşı çıkarken aralarında Kanada ve Meksika'nın da olduğu 35 ülke çekimser kaldı. Bağlayıcı bir karar olmamasına rağmen ABD yetkilileri, oylama öncesinde birçok kez bu tasarıya destek verecek ülkeleri tehdit etti." ifadelerine yer verildi.

Hollanda’da Algemeen Dagblad gazetesi, "Trump, Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararını geri çekmek zorunda" başlığını attı.

İtalyan basını, BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını Katalonya’daki seçimlerin ardından ikinci sırada gördü.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Dakika! BM'de Tarihi Kudüs Kararı! Trump'ın Tüm Tehditlerine Rağmen!
Son Dakika! BM'de Tarihi Kudüs Kararı! Trump'ın Tüm Tehditlerine Rağmen!
Son Güncelleme: 22.12.2017 09:58
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