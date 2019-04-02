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BM: Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan rapora göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. Yüzyılın sonunda ise bu rakamın 11 milyara çıkması bekleniyor.

BM: Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan rapora göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. Yüzyılın sonunda ise bu rakamın 11 milyara çıkması bekleniyor.

02 Nisan 2019 Salı 18:44
BM: Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

Dün yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, dünya nüfusunun 2015'de 9.7 milyara ulaşacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi.

"2019 yılında 7.7 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusu, azalan bir oranda da olsa büyümeye devam ediyor. Nüfusun 2050 yılında 9.7 milyar civarına yükselmesi ve yüzyılın sonunda bu rakamın 11 milyara yükselmesi bekleniyor."

'Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin takibi ve gözden geçirilmesine katkısı' başlıklı rapor, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından dün gerçekleşen BM Nüfus ve Gelişim Komisyonu'nun 52. oturumunda sunuldu.

'DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDE BASKI YARATACAK'

Raporda ayrıca, "Küresel nüfustaki sürekli artış ve refah düzeyinde beklenen artış, doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde fazladan bir baskı yaratacaktır" ifadeleri kullanıldı ve dünya nüfusunun her zamankinden daha büyük, daha yaşlı, daha mobil ve mekansal olarak yoğunlaşan bir ivmeye girdiği belirtildi.

Bu yıl, Mısır'ın başkenti Kahire'de 1994 yılında kabul edilen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının 25. yılı.

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