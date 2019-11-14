Biri poposunda, biri kafasında... İki kuyruklu köpek görenleri şaşırtıyor!

Kafasında ikinci bir kuyrukla doğan köpek, sokakta bulunduktan sonra bir barınak tarafından sahiplenildi. İki kuyruklu yavru köpeğe ‘Narwhal’ (deniz gergedanı) ismi verildi.

Henüz 10 haftalık olan Narwhal, sokakta dolaşırken bulundu, veterinerde kontrolleri yapıldıktan sonra barınağa götürüldü. ABD’de bir hayvan barınağı olan Mac’s Mission’ın sahiplendiği köpeğin, fazla kuyruğundan kaynaklanan bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Veteriner, günlük hayatını engelleyen bir durum olmadığı için, kuyruğun alınmasına da gerek olmadığını dile getirdi.

Barınak yetkilisi Rochelle Steffen “Hayatınızda görebileceğiniz en büyülü şeylerden biri.” ifadelerini kullandı.

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