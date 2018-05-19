Bir Ülke Daha Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyor

Kudüs krizi gittikçe büyüyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre ABD ile Guatemala'nın ardından bir ülke daha Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi olan Paraguay, önümüzdeki hafta Salı günü kutsal kentte büyükelçilik açacağını açıkladı. Açılışa Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes de katılacak.

YENİ DEVLET BAŞKANI: BANA DANIŞMADILAR

Asuncion yönetiminin büyükelçilik adımı, Paraguay'ı ikiye böldü. İki ay sonra Devlet Başkanlığı görevini devralacak olan Mario Abdo Benitez, konunun kendisine danışılmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası başlayan süreç, 14 Mayıs tarihinde büyükelçiliğin taşınmasıyla son bulmuştu. Washington yönetimini Orta Amerika'daki partneri Guatemala takip etmiş ve Guatemala da Kudüs'te büyükelçilik açmıştı.

ABD büyükelçiliğinin açılmasıyla başlayan gösterilerde İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, 60'tan fazla Filistinli şehit oldu.

Yaşanan bu skandallara en büyük tepki ise Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile yapılan Kudüs zirvesinden sonra yaptığı açıklamada dünyayı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünleri boykot etmeye çağırdı.

"Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır" diyen Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 'hukuksuz ve provokatif' olarak tanımladı:

"Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik.

İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır.

Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız"

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