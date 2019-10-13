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Bir Gezegene İsim Vermek İster Misin ?

Bilim insanları Satürn’ün çevresinde 20 yeni gezegen keşfetti. Hawai’de bulunan Subaru teleskopunu kullanan astronomlar Satürn’ün yörüngesinde 20 yeni gezegen bulunduğunu duyurdu.

Bir Gezegene İsim Vermek İster Misin ?

Bilim insanları Satürn’ün çevresinde 20 yeni gezegen keşfetti. Hawai’de bulunan Subaru teleskopunu kullanan astronomlar Satürn’ün yörüngesinde 20 yeni gezegen bulunduğunu duyurdu.

13 Ekim 2019 Pazar 21:18
Bir Gezegene İsim Vermek İster Misin ?

Bilim insanları Satürn’ün çevresinde 20 yeni gezegen keşfetti. Hawai’de bulunan Subaru teleskopunu kullanan astronomlar Satürn’ün yörüngesinde 20 yeni gezegen bulunduğunu duyurdu. Bu son keşifle birlikte Satürn’ün toplam ay sayısı 82’ye çıkmış oldu. Satürn böylece; 79 ayla güneş sistemimizin en çok ayı bulunan gezegeni Jüpiter’i koltuğundan ederek zirveye oturdu. Carnegie Bilim Enstitüsü, meraklıları için bir isim verme yarışması da başlattı. Eğer Satürn’ün yeni aylarından birinin isim babası veya annesi olmak istiyorsanız Twitter üzerinden @SaturnLunacy adresine #NameSaturnsMoons etiketi ile isim önerinizi 6 Aralık’a kadar gönderebilirsiniz.

BSHA

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gezegene isim vermek ister misin
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