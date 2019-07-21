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Bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı. Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 12:24
Bir çocuk uçak çalmaya çalışırken görüntülendi

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde meydana geldi. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı görüldü. Çocuk, ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı uçurmaya kalkıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediğini, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice hangara girerek uçakları uçurmaya çalıştığını ifade ettiği belirtildi.

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