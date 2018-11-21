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Bir Çalışanın Hatası Yerle Bir Etti

Sosyal medya platformlarında dolaşan bir video kısa sürede yayılarak tüm dünyanın gündemine girmeye başardı.

Bir Çalışanın Hatası Yerle Bir Etti

Sosyal medya platformlarında dolaşan bir video kısa sürede yayılarak tüm dünyanın gündemine girmeye başardı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:47
Bir Çalışanın Hatası Yerle Bir Etti

Sosyal medya platformlarında dolaşan bir video kısa sürede yayılarak tüm dünyanın gündemine girmeye başardı.

Bir depoda bulunan kamera, forklif kullanan bir sürücünün, raflar arasından malzeme istiflediği sırada yaptığı manevra ile bütün bir depoyu yerle bir ettiğin, anbean kaydetti. Kaydedilen görüntülerden oluşturulan video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken yarım milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, yarım milyondan fazla görüntülendi ve 10 binden fazla kez çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi.

Kazanın yaşandığı deponun nerede olduğu ise bilinmezken bir kişinin hatası nedeniyle belki de yıllarca süren emek yerle bir oldu.

Enkaz altında kalan işçilerin akibetleri ise bilinmiyor.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 19:00
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çalışanın hatası yerle etti
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