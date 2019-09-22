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Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay: Bir gecede ortaya çıktılar!

Bilim dünyası İspanya'daki Dolmen De Guadalperal isimli fenomeni konuşuyor. Dünya tarafından Stonehenge benzeri bir yapı İspanya'da bir gecede ortaya çıktı.

Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay: Bir gecede ortaya çıktılar!

Bilim dünyası İspanya'daki Dolmen De Guadalperal isimli fenomeni konuşuyor. Dünya tarafından Stonehenge benzeri bir yapı İspanya'da bir gecede ortaya çıktı.

22 Eylül 2019 Pazar 09:34
Bilim dünyasını şaşkına çeviren olay: Bir gecede ortaya çıktılar!

Bilim dünyası İspanya'daki Dolmen de Guadalperal isimli fenomeni konuşuyor... Bütün dünyada bilinen Stonehenge benzeri bu yapının İspanya'daki bir gölün dibinde olduğu ve suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktığı belirlendi. NASA'nın da araştırma sürecine dahil olduğu bu yapının 7.000 yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.

İngiltere’de her yıl milyonlarca turisti çeken ve gizemini halen koruyan Stonehenge kalıntılarının bir benzeri İspanya’da ortaya çıktı. Bu yaz aşırı sıcaklarla mücadele eden İspanya’da Valdecanas Gölü’nün kurumasının ardından bir gecede dik şekilde duran ve bazı şekiller oluşturan kayalar görüntülendi. Yetkililer bu kayalıklara Dolmen de Guadalperal adını verdi.

Peraleda de la Mata sahillerindeki yapay gölün dibinde 50 yıl boyunca durduğu tahmin edilen bu kaya parçaları bilim dünyasını adeta şaşkına çevirdi. ABD Uzay ve Havacılık Ajansı’nın (NASA) da ekipler göndererek incelemeye dahil olduğu taşlara Dolmen de Guadalperal ismi verildi. 7.000 yıl önce yapıldığı tahmin edilen yapıda yaklaşık 150 kaya olduğu ve bunların oval bir şekil oluşturacak bir biçimde dizildiği görülüyor. Yaklaşık 1.8 metre yüksekliğindeki taşların yer aldığı yapının İngiltere’deki Stonehenge’den çok daha eski olduğu belirtildi. Arkeologlar M.Ö. 4 ve 5’inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen yapıda ayinlerin yapıldığı tahmin ediliyor.

1960’larda kurulan hidroelektrik santrali sebebiyle oluşan gölün altında kalan Dolmen de Guadalperal ile ilgili incelemelerin devam edeceği açıklandı. Yetkililer gölün seviyesinin düşmesiyle birlikte kayalıkların uçlarının görüldüğünü fakat tamamen suyun çekilmesiyle birlikte kayalıkların net bir şekilde görüldüğünü duyurdu.

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Sözcü

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bilim dünyasını şaşkına çeviren olay gecede ortaya çıktılar
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